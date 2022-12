John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 19/12/2022 18:16

Depois de fazer uma boa campanha e passar por muitas mudanças em seu primeiro ano como SAF, o Botafogo agora quer aumentar suas receitas para a temporada de 2023. Tudo começa com a provável chegada de uma marca para ser a patrocinadora master por cerca de R$ 30 milhões. A informação é do "Canal do TF".

Recentemente, o Glorioso anunciou o acordo com a Reebok, que chegou ao clube para ser a nova fornecedora de material esportivo do Botafogo. Com maiores rendimentos, a ideia é criar as próprias receitas ao invés de depender dos investimentos de John Textor.

A estratégia do Glorioso, inclusive, não se remete apenas ao uniforme de jogo. A ideia é criar novas receitas utilizando até mesmo o Estádio Nilton Santos e o programa de sócios Camisa 7, além de vendas de jogadores e premiações.