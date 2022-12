Rodrigo Pinho chegou ao Benfica em 2021 após se destacar no futebol português - Tânia Paulo/Benfica

Publicado 18/12/2022 21:55

Buscando aumentar a profundidade de seu elenco, o Botafogo está interessado em contratar mais um atacante. Por isso, o nome de Rodrigo Pinho, do Benfica, entrou em pauta no Glorioso. A informação é do "ge".

O departamento de futebol entende que é necessário encontrar uma reposição de qualidade para o artilheiro Tiquinho Soares no ataque. Por isso, o jogador de 31 anos virou alvo e o primeiro contato já foi feito por parte do clube carioca.

A ideia é que Rodrigo viesse ao Botafogo por empréstimo sem custos, da mesma forma que Gabriel Pires. No entanto, o atacante, mesmo que esteja fora dos planos do treinador Roger Schmidt, o clube português quer alguma compensação financeira para liberá-lo.

Alemão naturalizado brasileiro, Rodrigo iniciou sua carreira no futebol carioca até assinar com o Braga, em 2015. Depois de se destacar pelo Marítimo, chegou ao Benfica em 2021, mas nunca teve muito espaço nos Encarnados. Na atual temporada, disputou sete jogos e anotou apenas uma assistência.