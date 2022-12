Joel Carli é uma das incertezas no Botafogo em 2023 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/12/2022 12:51

Rio - O Botafogo deve ter poucos remanescentes do título da Série B do ano passado para a temporada de 2023. O jogadores que ainda possuem vínculo são Rafael, Daniel Borges e Kayke. Gatito Fernández já está certo para renovar. Contudo, as situações do zagueiro Joel Carli e do goleiro Douglas Borges são incertas. As informações são do "GE".

Sobre Carli, ainda não houve um envolvimento concreto da diretoria de Botafogo para avançar por um novo contrato. No entanto, a expectativa é de que não haja dificuldades na negociação e o clube pode optar por um vínculo curto ou por mais uma temporada.