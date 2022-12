Luís Castro é o técnico do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Luís Castro é o técnico do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/12/2022 11:31

Um dos nomes ventilados para assumir a seleção portuguesa após a Copa do Mundo é o de Luís Castro, do Botafogo. No entanto, em entrevista ao canal português Sport TV+, ele afastou essa possibilidade e destacou que está focado no projeto do Alvinegro Carioca.

"Os convites são sempre bons. O que interessa é perceber o momento em que estamos na nossa vida. Estou focado no projeto no Botafogo: reerguer um clube histórico que foi adquirido por John Textor. É um projeto muito difícil e estou totalmente envolvido nisso. Neste momento a minha vida é só no Brasil e já dá muitas dores de cabeça", disse Luís Castro.

Vale lembrar que, após a eliminação de Portugal do Mundial do Catar, Fernando Santos deixou o cargo de treinador da seleção lusitana. Ele estava no comando da equipe desde 2014 e tinha contrato válido até a Eurocopa de 2024.

De acordo com a imprensa portuguesa, o favorito para assumir a seleção é José Mourinho. Atualmente, ele comanda a Roma e tem vínculo com o clube italiano até o fim da temporada 2023/24.

"Penso que todos os treinadores estão sempre muito entusiasmados em chegar às seleções dos seus países, mas nos timings e nas horas certas. Agora é o timing de alguns colegas, que não o meu. Portugal está recheado de bons treinadores e o mundo também. Não tem de ser um português. O presidente da FPF entenderá o que é melhor para a seleção, mas há um leque de treinadores que podem servir a seleção", completou Castro.