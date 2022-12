Rodrigo Pinho chegou ao Benfica em 2021 após se destacar no futebol português - Tânia Paulo/Benfica

Rodrigo Pinho chegou ao Benfica em 2021 após se destacar no futebol portuguêsTânia Paulo/Benfica

Publicado 20/12/2022 13:42

Rio - O Botafogo terá que mexer no bolso se quiser contratar o atacante Rodrigo Pinho, do Benfica. De acordo com o site "GE", apesar de priorizar uma venda, o clube português até topa emprestar o jogador de 31 anos, desde que receba uma compensação financeira.

Inicialmente, a ideia do Botafogo era contratar o jogador por empréstimo, de forma gratuita. O Glorioso apostava na boa relação que mantém com o clube português para conseguir uma negociação como a do volante Gabriel Pires, que também pertence aos Encarnados.

Além do Botafogo, o Coritiba também está de olho na contratação de Rodrigo Pinho. O Coxa, diferentemente do clube carioca, estaria disposto a pagar pelos direitos econômicos, avaliados em cerca de 500 mil euros (aproximadamente R$ 2,8 milhões na cotação atual).

Rodrigo Pinho tem contrato com o Benfica até o junho de 2026. Nesta temporada, o atacante fez apenas sete jogos, com uma assistência e nenhum gol.