Jeffinho - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 21/12/2022 16:16

Rio - Destaque do Botafogo no último Brasileirão, o atacante Jeffinho começou a despertar interesse do futebol europeu. De acordo com o portal "UOL", o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, fez uma sondagem pelo jogador e se mostrou disposto a abrir uma negociação.

Atualmente, Jeffinho está avaliado em 8 milhões de euros (R$ 44 milhões). O time ucraniano acompanhou o jogador de perto durante a excursão que o Botafogo fez pela Inglaterra, com direito a um amistoso contra o Crystal Palace. Há outros clubes europeus de olho no jovem.

Após as boas atuações, Jeffinho foi comprado em definitivo pelo Botafogo em agosto. Antes, ele estava emprestado pelo Resende. O vínculo atual é válido até o fim de 2026.