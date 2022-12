Cria do Botafogo, Kanu é o novo reforço do Bahia para a temporada 2023 - Foto: Divulgação/Bahia

Publicado 23/12/2022 10:28

É oficial: Kanu é o novo reforço do Bahia para a próxima temporada. Nesta sexta-feira, o Tricolor de Aço anunciou a contratação do zagueiro de 25 anos, que pertence ao Botafogo, por empréstimo válido até o fim de 2023.

Conforme antecipou a "Coluna do Venê" , o Bahia vai arcar integralmente com os salários do defensor e não pagará nada pelo empréstimo junto ao Alvinegro. O clube baiano também terá a opção de compra de 90% dos direitos econômicos do zagueiro por 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,4 milhões na cotação atual).

"Kanu é um jogador que se destacou no Botafogo, tem perfil de liderança e a gente enxerga que vai ser muito importante nessa fase do projeto. Um nome que tem tudo para realizar uma boa temporada e continuar com a gente depois", disse o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Santoro, ao sie oficial do Bahia.

Mais um reforço na área!



Zagueiro Kanu chega do Botafogo pro #Esquadrão2023. Leia mais, com comentário do diretor de futebol Carlos Santoro, no #SócioDigital https://t.co/6WT7xJ1Zok #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/t2XC6ioHAu — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 23, 2022

O Coritiba também tinha interesse no zagueiro e chegou a apresentar uma proposta ao Botafogo . Entretanto, tanto Kanu quanto o Glorioso escolheram a oferta do Bahia. Cabe lembrar que o Tricolor de Aço passou a ser comandado pelo Grupo City, que administra outros clubes ao redor do mundo, como o Manchester City. O projeto apresentado foi mais atrativo.

Kanu se profissionalizou no Botafogo e foi peça importante no time que conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Neste ano, contudo, ele perdeu espaço na segunda metade da temporada. Attualmente, Adryelson e Victor Cuesta são os titulares da zaga alvinegra.