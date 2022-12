Botafogo - Vitor_Silva

Publicado 19/12/2022 11:54

Agora é oficial: o zagueiro Kanu, do Botafogo, já assinou contrato de empréstimo com o Bahia até o fim de 2023 e viaja na próxima terça-feira (20/12) para se apresentar ao Tricolor Baiano.

Conforme já havia noticiado a "Coluna do Venê" nos últimos dias, o Bahia vai arcar integralmente com os salários do jogador e não pagará nada pelo empréstimo ao Botafogo. O Tricolor, no entanto, terá a opção de compra de 90% dos direitos econômicos do zagueiro por US$ 2,2 milhões – cerca de R$ 11,7 milhões na atual cotação.

Peça importante no título da Série B de 2021, identificado e capitão da equipe, Kanu tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Na temporada recém encerrada, o defensor fez 35 jogos e marcou quatro gols pelo Alvinegro – no Brasileirão, foram 19 jogos, sendo 16 como titular.