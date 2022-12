Jhegson Méndez em ação na Copa do Mundo pelo Equador - Reprodução

Publicado 17/12/2022 16:11

Após anunciar a contratação de Wellington Rato, contratado junto ao Atlético-GO por R$ 5 milhões, o São Paulo, agora, tenta fechar a contratação de um volante e já tem conversas em andamento. Trata-se de Jhegson Méndez, jogador titular e destaque da seleção do Equador na Copa do Mundo 2022, no Catar.

A negociação não envolve investimento na transação, pois o atleta não vai renovar com o Los Angeles FC, tem contrato até o dia 31 e fica livre em janeiro. Então, as conversas estão sendo feitas diretamente com os representantes do atleta para chegar a um acordo na base salarial e no pagamento de luvas.

Com 25 anos e cria do Del Valle, do Equador, Jhegson Méndez está na MLS desde 2019, quando se transferiu ao Orlando City. Em 2022 foi para o Los Angeles FC, equipe que defendeu em apenas 11 jogos.