Dudu em ação pelo Atlético-GOAtlético-GO

Publicado 16/12/2022 18:19

O Coritiba formalizou, nas últimas horas, proposta ao Atlético-GO para ter o lateral-direito Dudu por empréstimo de um ano. O Dragão está analisando a oferta para poder responder à diretoria do Coxa.

Essa não foi a única oferta que o Atlético-GO recebeu neste fim de temporada por Dudu. O Cruzeiro e o Santos chegaram a oficializar o interesse, mas os números apresentados não agradaram ao Dragão.

No Vasco, o nome do jogador chegou a ser indicado, mas não foi aprovado pela equipe de análise de mercado do clube.