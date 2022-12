Pedro Raul - Divulgação Goiás

Pedro RaulDivulgação Goiás

Publicado 14/12/2022 20:35

Exames realizados, exigências burocráticas superadas e documento enviado ao Kashiwa Reysol: o Vasco nunca esteve tão perto de anunciar a contratação de Pedro Raul. Após ajustes em alguns detalhes contratuais, com mudança no prazo do compromisso do atleta, a diretoria vascaína, enfim, trocou documentos com o time japonês e aguarda o retorno da papelada assinada para sacramentar a operação.

O contrato de Pedro Raul com o Vasco será válido por três anos (até deembro de 2025), e o time carioca pagará ao Kashiwa Reysol 2 milhões de dólares, cerca de 10,4 milhões de reais, para ter o atacante de 26 anos.

A negociação para ter Pedro Raul não foi fácil. O Vasco, para convencer o Kashiwa Reysol a vender o atacante não foi fácil. Primeiro pela forte concorrência, pois o atacante se valorizou no mercado após grande temporada pelo Goiás, marcando 26 gols e duas assistências em 50 jogos disputados.

Um clube que ficou muito perto de ter Pedro Raul foi o Cruz Azul, do México, que ofereceu um contrato milionário ao jogador, mas o atacante optou pelo projeto do Vasco.