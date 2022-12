Ayrton Lucas - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/12/2022 21:25

A assinatura do novo contrato entre Ayrton Lucas e Flamengo será assinado quando o jogador, que está em Carnaúba dos Dantas (RN), sua cidade natal, curtindo as férias, retornar ao Rio de Janeiro. A reportagem teve acesso a mais detalhes do acordo contra o Rubro-Negro, o lateral-esquerdo e o Spartak de Moscou, da Rússia, clube que venderá o atleta ao time carioca.

O valor final da operação ficou em 7 milhões de euros, cerca de R$ 39,4 milhões, e o valor será quitado em parcelas diluídas durante quatro anos. Ou seja, o Flamengo vai acabar de pagar ao Spartak pelo lateral em 2026. E o contrato entre o Rubro-Negro e o jogador será válido por cinco anos (até dezembro de 2027).

Inicialmente, o acordo entre Flamengo e Ayrton Lucas seria de quatro temporadas (até dezembro de 2026), mas as partes renegociaram o período de compromisso e decidiram por colocar até o fim de 2027.

O valor foi publicado pelo GE.com, e a reportagem confirmou, além de trazer os outros detalhes do vínculo entre Flamengo e Ayrton Lucas.

Ayrton Lucas tem 25 anos e, mesmo sendo considerado reserva em 2022, disputou 41 jogos com a camisa do Flamengo, marcou dois gols e deu assistências. Com bons números e atuações positivas, a diretoria rubro-negra decidiu negociar com o Spartak a compra do jogador.



O valor da obrigação de compra em caso de metas batidas, o que não aconteceu, era de 9 milhões de euros, mas o Flamengo conseguiu reduzir o valor e pagará, como já dito, 7 milhões de euros.