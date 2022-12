Guga - Divulgação

GugaDivulgação

Publicado 14/12/2022 19:15 | Atualizado 14/12/2022 19:15

O Fluminense se acertou com o Atlético-MG e fechou a contratação do lateral-direito Guga. Em uma reunião nesta quarta-feira, as três partes chegaram a um acordo, e o jogador assinará contrato em definitivo com o Tricolor nos próximos dias.

