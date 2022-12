Luis Segovia - Divulgação

O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Luis Segovia, do Independiente del Valle. O jogador tem vínculo com a equipe equatoriana até o dia 31 de dezembro, mas já aceitou a oferta do Alvinegro, não renovará o compromisso com os equatorianos para poder assinar vínculo válido por três temporadas com o time carioca.

A informação que o Botafogo monitorava a situação do equatoriano Luis Segovia de perto foi publicada primeiro pelo GE, a "Coluna do Venê" confirmou que já teve o acerto e apurou o tempo de contrato entre as partes (que será de três anos, como citado acima).

Como o jogador fica livre a partir do dia 1º de janeiro, o Botafogo não pagará pela transferência, mas precisou negociar salário e um pagamento de luvas que serão quitadas de maneira parcela durante os três anos de contrato. Segundo apurou a reportagem, o valor das luvas gira em torno de US$ 1 milhão, cerca de 5,3 milhões de reais pela cotação do dia.

A contratação foi fechada quando os agentes de Luis Segovia se reuniram com dirigentes do Botafogo em Londres. Inclusive, Luis Castro, técnico do Alvinegro, já conversou com o zagueiro por telefone.

Com 25 anos e no Del Valle desde 2019, Luis Segovia começou como jogahdor profissional no EL Nacional, também do Equador. Em seu currículo, ele também possui participação em Mundial Sub-20, em 2017, e Sul-Americano Sub-20, também em 2017.