JuninhoDivulgação Vasco

Publicado 15/12/2022 16:23

A contratação de Junior Urso, que estava no Orlando City, "subiu no telhado" após divergências contratuais na hora da assinatura. Mas, mesmo assim, o Vasco mantém a palavra em ceder o volante Juninho à equipe da MLS por empréstimo de um ano, com opção de compra avaliada em US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,3 milhões.

Apesar de as negociações serem operações diferentes, o Vasco, como acabou ficando sem Junior Urso, poderia recuar na negociação envolvendo Juninho, mas, pelo bom relacionamento com o Orlando City, Paulo Bracks, diretor da Saf/Vasco, dará continuidade à transação envolvendo o garoto.

Juninho viaja em janeiro para se apresentar ao novo e iniciar a trajetória na MLS. inicialmente, o voante fará parte do time B do Orlando City. Na visão da diretoria do Vasco, o "Orlando City B" é um belo projeto por fazer parte de uma liga oficial da MLS chamada "MLS Next Pro". As comissões técnicas são integradas, os treinos são em campos lado a lado e ele terá oportunidade de treinar com o primeiro time e jogar, se for o caso, em copas.



Na posição do Juninho, no primeiro time, o City tem, por exemplo, o Cesar Araujo (21 anos, seleção do Uruguai, monitorado pela europa e com times como Feyenoord atrás dele), Wilder Cartagena (28 anos, seleção do Peru).