Ayrton Lucas é comprado pelo FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 15/12/2022 19:20

Agora é oficial: Ayrton Lucas se torna jogador do Flamengo em definitivo. Nesta quinta-feira, o jogador assinou a documentação do novo vínculo com o Rubro-Negro e ficará no clube carioca nos próximos cinco anos, tempo do compromisso fechado (até dezembro de 2027). Agora, o próximo passo, é o anúncio oficial do clube nas redes sociais. A arte, inclusive, está pronta.

A canetada foi dada após o jogador desembarcar no Rio de Janeiro depois de alguns dias em Carnaúba dos Dantas (RN), sua cidade natal. Entre Flamengo e Spartak de Moscou estava tudo acertado e faltava apenas a assinatura do lateral-esquerdo, que sempre deixou claro o desejo de permanecer no time carioca.

O valor da obrigação de compra em caso de metas batidas, o que não aconteceu, era de 9 milhões de euros, mais de 45 milhões de reais, mas o Flamengo conseguiu reduzir o valor e pagará 7 milhões de euros, em torno de 39,4 milhões de reais, pela cotação do dia.

Além disso, a diretoria rubro-negra conseguiu parcelar o montante em fatias durante quatro anos. Ou seja, o Fla acaba de pagar ao Spartak de Moscou por Ayrton ucas em 2026.

Ayrton Lucas tem 25 anos e, mesmo sendo considerado reserva em 2022, disputou 41 jogos com a camisa do Flamengo, marcou dois gols e deu assistências. Com bons números e atuações positivas, a diretoria rubro-negra decidiu negociar com o Spartak a compra do jogador.