O Botafogo acertou a contratação do meia-atacante Luis Phelipe, do Atlético-GO, por empréstimo de um ano. A "Coluna do Venê" já havia adiantado que o acordo estava próximo de acontecer . A reportagem, agora, teve acesso aos detalhes do acordo entre as duas equipes pelo atleta.

O Alvinegro, que usará Luis Phelipe no time B, equipe que começará o Campeonato Carioca 2023, terá o jogador por empréstimo de 12 meses, sem compensação financeira e com opção de compra de R$ 1,5 milhão por 80%. Mas, por outro lado, pagará o salário do meia-atacante de forma integral e com cláusula de valorização nos vencimentos se for integrado ao elenco principal.

O projeto apresentado agradou a Luis Phelipe e seus representantes e também estreita ainda mais o laço entre as diretorias de Botafogo e Atlético-GO, que têm uma boa relação há bastante tempo. As conversas estão sendo feitas por André Mazzuco, diretor do Alvinegro, e Adson Batista, presidente do Dragão.

Embora seja jovem, Luis Phelipe tem experiência não só no Brasil mas também no exterior. Cria do Red Bull Bragantino, o meia-atacante já passou por Red Bull Salzburg e Liefering, ambos da Áustria, e FC Lugano, da Suíça.

Em 2022, ele o garoto terminou a temporada atuando pelo Náutico, por empréstimo.

Luis Phelipe aguarda o fim da burocracia entre os clubes para viajar ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar vínculo com o Botafogo.