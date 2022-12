Matheus França e Victor Hugo - Gilvan de Soua/Flamengo

Publicado 17/12/2022 15:39

O Flamengo solicitará, nas próximas horas, a "desconvocação" de Matheus França e Victor Hugo da lista de atletas chamados pelo técnico Ramon para a disputa do Sul-Americano Sub-20, em janeiro, na Colômbia. O argumento que a diretoria usará é que ambos precisam estar presentes na preparação do elenco para as disputas do Mundial, da Recopa e também da Supercopa, competições importantes e que serão realizadas nos primeiros meses da temporada.

O goleiro Kauã Santos, como não estará com o elenco profissional, seguirá sendo convocado, pois o Flamengo não fará pedido de liberação. Matheus França e Victor Hugo foram promovidos ao elenco profissional em 2022 e se destacaram no período em que Dorival Junior esteve no comando do time.

Victor Hugo foi mais acionado na temporada: disputou 37 partidas, fez três gols e deu quatro assistências. Além dos bons números, o garoto de 18 anos mostrou versatilidade, ao jogar em várias posições e exercer funções diferentes. Já Matheus França, também com 18 anos, disputou 23 jogos e marcou seis gols.