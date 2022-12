Matheus Bidu se destacou pelo Cruzeiro em 2022 - Thomás Santos/STAFF IMAGES/Cruzeiro

Matheus Bidu se destacou pelo Cruzeiro em 2022Thomás Santos/STAFF IMAGES/Cruzeiro

Publicado 18/12/2022 16:13

A semana será decisiva para o lateral-esquerdo Matheus Bidu. Apesar de ter renovado com o Guarani, entendendo o contrato por mais um ano (de dezembro de 2023 para dezembro de 2024), o lateral-esquerdo dificilmente ficará no Bugre. Além de Corinthians, que já abriu negociação com o time de Campinas, o São Paulo, rival do Timão, demonstrou interesse e buscou condições do atleta.

Os representantes de Matheus Bidu vão se reunir com a diretoria do Guarani, comandada pelo dirigente Rodrigo Pastana, para definir o futuro do lateral. A preferência do Bugre é fazer negócio com algum clube do exterior, mas, até o momento, a situação "mais quente" foi a do Corinthians, porém o Tricolor paulista promete entrar na briga.

O Guarani entende que o momento é de tirar proveito dos assédios e fazer uma boa transação financeira para o clube e não apenas atender aos desejos dos representantes e atleta. O Bugre é dono de "apenas" 60% do atleta enquanto a Magnum, empresa parceira do time de Campinas, possui 40%.

Com 23 anos, Matheus Bidu é cria das categorias de base do Guarani. Em 2021 viveu a sua melhor temporada na carreira no ponto de vista de números: 45 jogos, quatro gols e cinco assistências. Em 2022 foi emprestado ao Cruzeiro, equipe que defendeu em 39 partidas, três gols e três assistências.