HallsMatheus Lima/Vasco

Publicado 18/12/2022 19:35

O goleiro Halls fica no Vasco. Pelo menos é o que foi acordado nos últimos dias. Com contrato até o dia 31 deste mês, o goleiro vai estender o compromisso até dezembro de 2023. Em rápido contato com o agente do atleta, Igor Albuquerque, ele confirmou que o jovem arqueiro fica no clube para a próxima temporada.

A ideia da diretoria do Vasco é manter Halls no elenco para que ele possa ser utilizado no Campeonato Carioca, competição que o Cruzmaltino começará com um time alternativo, pois estará nos Estados Unidos participando de amistosos.

Halls tem 23 anos e é cria das categorias de base do Vasco. Chegou a ser emprestado para Náutico e Boa Esporte e faz parte do elenco desde 2021. Nesta temporada entrou em campo em apenas duas oportunidades.