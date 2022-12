Matheus Bidu em ação pelo Cruzeiro - Cruzeiro

Publicado 19/12/2022 19:25

A diretoria do Corinthians deu mais um passo no interesse em ter o lateral esquerdo Matheus Bidu. A cúpula do Timão se reuniu, nesta segunda-feira, com o presidente do Guarani, Ricardo Moisés, em São Paulo. O mandatário do Bugre viajou de carro para o compromisso e está retornando nesta noite para Campinas.

O Timão é um dos clubes interessados em ter Bidu e tem a concorrências de outros clubes. Um deles é o São Paulo, rival do Corinthians em São Paulo. Como as tratativas estão em andamento, o presidente Ricardo Moisés, em contato com a reportagem, não quis dar detalhes, mas confirmou que as duas equipes estão, de fato, tentando a contratação do latyeral-esquerdo.

Inclusive, segundo apurou a reportagem, Matheus Bidu será retirado do treino desta terça-feira porque está em negociação para ser vendido pelo Guarani. A diretoria entende que o momento é de tirar proveito dos assédios e fazer uma boa transação financeira para o clube e não apenas atender aos desejos dos representantes e atleta. O Bugre é dono de "apenas" 60% do atleta enquanto a Magnum, empresa parceira do time de Campinas, possui 40%.

Com 23 anos, Matheus Bidu é cria das categorias de base do Guarani. Em 2021 viveu a sua melhor temporada na carreira no ponto de vista de números: 45 jogos, quatro gols e cinco assistências. Em 2022 foi emprestado ao Cruzeiro, equipe que defendeu em 39 partidas, três gols e três assistências.