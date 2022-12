Keno em ação pelo Atlético-MG - Pedro Souza/ Atlético

Publicado 19/12/2022 16:37

O Fluminense já anunciou o lateral-direito Guga, está perto de finalizar a contratação de Lima, do Ceará, que já chegou ao Rio de Janeiro para assinar, e vive a expectativa de ter o atacante Keno, do Atlético-MG. Entre Tricolor, clube mineiro e jogador está tudo alinhado, mas atacante e diretoria do Galo ainda têm pendências a serem resolvidas.

O clube tricolor aguarda Keno e seus representantes finalizarem esse imbróglio com o Atlético-MG para avançar na operação e sacramentar a chegada do atacante. A proposta do Fluminense ao Galo e que já foi aceita é de 1 milhão de euros, cerca de 5,6 milhões de reais, por 100% dos direitos. O contrato do jogador com o Tricolor, caso dê tudo certo, será de três anos (até dezembro de 2025).

Com 33 anos, Keno está no Atlético-MG desde 2020. O atacante também tem passagens por Botafogo-PA, Paraná, Águia, Santa Cruz, Atlas, do México, Palmeiras, Ponte Preta, Pyramids FC, do Egito, e Al Jazira, dos Emirados Árabes.