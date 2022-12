David Duarte com a camisa do Fluminense - Fluminense

Publicado 19/12/2022 16:56

Depois de contratar Kanu, zagueiro do Botafogo, que chega na terça-feira para exames, o Bahia fechou com mais um defensor de um clube do Rio de Janeiro. Trata-se de David Duarte, do Fluminense. O jogador já se apresentou ao Tricolor baiano, conheceu a estrutura e realizou exames para assinar o contrato de empréstimo por uma temporada, com opção de compra.

Como David Duarte não agradou ao técnico Fernando Diniz em 2022, a diretoria do Tricolor carioca achou uma boa, neste momento, ceder ao time baiano, que se tornou SAF (do Grupo City) e apresentou um projeto interesse para o jogador.

Com 27 anos, David Duarte chegou ao Fluminense em 2022 após se destacar com a camisa do Goiás. Neste ano fez poucos jogos por conta de algumas lesões musculares. Como a diretoria do Flu confia no potencial do defensor, a ideia é não se desfazer do atleta em definitivo.