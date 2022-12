Thiago Maia - Marcelo Cortes

O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Valorizado no mercado, alguns jogadores despertaram interesse de clubes do exterior. É o caso de Thiago Maia, volante titular do Rubro-Negro em 2022. Recentemente, o jogador recebeu sondagens de dois times da Arábia Saudita: Al-Nassr e Al Hilal.

O contato foi feito através de intermediários brasileiros que têm boa entrada com clubes do Mundo Árabe. Ou seja, não foi via agentes oficiais do atleta, que são do escritório do Giuliano Bertolucci. A sondagem foi feita para entender o momento de Thiago Maia no Flamengo, como valores e vencimentos mensais no Rubro-Negro.

Thiago Maia tem contrato longo com o Flamengo, até dezembro de 2026, e o Rubro-Negro ainda paga ao Lille o valor de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do volante.