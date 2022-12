Lima - Ceará

LimaCeará

Publicado 20/12/2022 15:59

Como o Jornal O Dia informou na última segunda-feira, o meia Lima, do Ceará, chegou ao Rio de Janeiro para assinar o contrato em definitivo com o Fluminense. O valor da transação, algo que ninguém havia publicado ainda, será o seguinte: R$ 2,8 milhões de forma parcelada. O montante será quitado em dois anos.

O Departamento de Marketing do Fluminense já tirou as fotos para divulgar nas redes sociais a contratação de Lima. Inclusive, o jogador já finalizou os exames médicos e assinou os documentos necessários.

Com 26 anos, Lima chega ao Fluminense com o aval do técnico Fernando Diniz, que pediu a contratação do jogador à diretoria tricolor e foi atendido. O meia-atacante tem 26 anos e foi titular no time do Ceará em 2022. Nesta temporada, ele viveu o melhor momento da carreira: foram 56 partidas, seis gols e duas assistências.

A informação sobre o interesse do Fluminense em Lima já havia sido publicada por outros jornalistas que cobrem o dia a dia do Tricolor e do Ceará. A reportagem, através de uma fonte do Aeroporto Santos Dumont, teve acesso a uma imagem do desembarque do atleta no Rio de Janeiro.

Cria das categorias de base do Grêmio, Lima tem passagens pelo Mallorca B, da Espanha, e Al Wasl, dos Emirados Árabes, além do Ceará.