Léo Pele - Rubens Chiri

Léo PeleRubens Chiri

Publicado 19/12/2022 23:17 | Atualizado 19/12/2022 23:18

Depois de anunciar Pedro Raul e De Lucca, o Vasco segue no mercado em busca de reforços e tem mais um nome na mira com negociação em andamento. Trata-se de Léo Pelé, do São Paulo. O zagueiro, que também atua de lateral, gostou do projeto apresentado pelo Cruzmaltino, deu ok à negociação e aguarda o acerto entre as duas diretorias.

O Vasco fez proposta de compra e está em tratativas com o São Paulo para ter Léo Pelé. O Tricolor iniciou, nesta janela, uma reformulação no elenco e não é contra a saída do defensor. Pelo contrário. Os moldes apresentados pelo time carioca agradaram à diretoria paulista.

A negociação foi publicada primeiramente pela ESPN e confirmada pela reportagem.

Com 26 anos, Léo Pelé foi titular no time o São Paulo em 2022 e foi o jogador que mais atuou na temporada, com 58 jogos e uma assistência. Em 2021, o defensor teve o mesmo número de partidas (58). O atleta está no Tricolor desde 2019, quando foi contratado junto ao Fluminense.