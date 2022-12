Léo Pelé - Fellipe Lucena / saopaulofc

Publicado 20/12/2022 16:39

O Vasco acertou a contratação de mais um jogador. Léo Pelé, zagueiro do São Paulo, está sendo comprado por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais, e assinará contrato válido por três temporadas. O jogador, inclusive, é esperado no CT do clube nesta quarta-feira para exames médicos.

A reportagem teve acesso a um registro de Léo Pelé, no Aeroporto de São Paulo, quando estava perto de embarcar para o Rio de Janeiro. O representante do zagueiro, conhecido como Gauchinho, chega à Cidade Maravilhosa na noite desta terça-feira.

Com 26 anos, Léo Pelé foi titular no time o São Paulo em 2022 e foi o jogador do Tricolor paulista que mais atuou na temporada, com 58 jogos e uma assistência. Em 2021, o defensor teve o mesmo número de partidas (58). O atleta está no time desde 2019, quando foi contratado junto ao Fluminense.