Juninho retornará ao Botafogo para a disputa do Campeonato CariocaDivulgação

Publicado 23/12/2022 15:03

Rio - Emprestado ao RWD Molenbeek, clube belga do empresário John Textor, o meia Juninho deve retornar ao Botafogo para disputar o Campeonato Carioca sob o comando do técnico Lucio Flavio. A informação foi publicada pelo perfil "Base Botafogo" e confirmada pelo LANCE!.

Juninho não jogou oficialmente pelo Molenbeek na segunda divisão local e participou apenas de alguns compromissos do time sub-21.



O jogador, de 21 anos, foi um dos destaques do Botafogo B no Brasileirão de Aspirantes, mas acabou sendo negociado antes da última rodada. Ênio e Rikelmi, atacantes, também foram para a Bélgica nas mesmas condições e desfalcaram o time sub-23, que se despediu da competição após a derrota por 3 a 0 para o Sport.

O Botafogo utilizará o segundo elenco nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o grupo principal deve viajar para os Estados Unidos em pré-temporada. A estreia do Alvinegro na competição será no dia 15/01, contra o Audax, no Estádio Nilton Santos, com horário a ser definido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).