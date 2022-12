Estádio Nilton Santos deve receber grama sintética nos próximos meses - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/12/2022 14:53

Colocando forma ao planejamento para 2023, a diretoria do Botafogo está decidida a formalizar uma grande alteração no Estádio Nilton Santos para o próximo ano. A ideia é alterar o gramado do estádio para grama sintética, segundo o "ge".

Internamente, a diretoria está praticamente decidida a realizar a troca do gramado. No entanto, a operação pode causar problemas, já que a alteração duraria pouco mais de um mês, obrigando o Botafogo a mandar alguns de seus jogos no Campeonato Carioca em outro local. Logo, o início das obras está indefinido.

A diretoria entende que a chegada da grama sintética seria fundamental em dois quesitos. Além do tipo do gramado ter uma manutenção muito mais fácil e efetiva, a grama sintética mantém um padrão independentemente do clima no dia do jogo.

Até mesmo em caso de shows ou eventos no gramado, o gramado sintético facilitaria a recuperação e pouparia o desgaste para os dias de jogos do Botafogo. O martelo está batido, seguindo o padrão de outros estádios no Brasil, como a Arena da Baixada.