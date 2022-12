João Fernando e Caio Vitor foram anunciados pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

João Fernando e Caio Vitor foram anunciados pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 27/12/2022 21:10

Rio - O Botafogo anunciou nesta terça-feira (27) mais dois reforços para disputar o Campeonato Carioca. O goleiro João Fernando e o meia Caio Vitor se juntam ao elenco que será comandado pelo técnico Lúcio Flávio, que disputará o estadual. O time já iniciou a pré-temporada e tem estreia prevista para o dia 15 de janeiro, contra o Audax Rio.

O goleiro João Fernando, de 21 anos, veio do Flamengo. No arquirrival do Alvinegro, foi bicampeão estadual como profissional, mas nunca recebeu uma chance. No time B do Botafogo, terá a chance de mostrar o seu valor durante o Carioca. O jogador comemorou a oportunidade e relembrou grandes nomes da posição que servem de inspiração.

"Estar no Botafogo é um privilégio. Além da tradição, é um clube que possui histórico recente de potencializar excelentes goleiros, como Jefferson, Gatito e agora o Perri. Chego com a expectativa de beber dessa fonte e com a certeza de estar dentro de um elenco qualificado, que está dando duro na pré-temporada e vai chegar em grande forma para iniciar o Estadual", disse.

Já Caio Vitor, de 22 anos, defendeu o Volta Redonda neste ano. O Voltaço se recuperou do rebaixamento, foi campeão da Série B do Carioca e também conquistou a Copa Rio. O meia mostrou empolgação com a nova oportunidade na carreira e acredita no sucesso do projeto do Botafogo, que terá dois times na temporada: um comandado por Lúcio Flávio e outro por Luís Castro.

"Me sinto extremamente feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Botafogo e participar do projeto. Fui muito bem recebido e sinto um grupo forte, em constante evolução e muito focado. A expectativa é a melhor possível para iniciar a temporada e dar alegrias ao torcedor. Espero que seja o início de uma grande jornada", afirmou.

O elenco comandado por Lúcio Flávio começou a pré-temporada no último dia 15 de dezembro. Já o time principal, que terá o comando de Luís Castro, está de férias e tem a reapresentação marcada para o dia 9 de janeiro, para iniciar a pré-temporada.