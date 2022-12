Patrick de Paula segue treinando com o elenco do Botafogo, mas não vem sendo utilizado pelo técnico português Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/12/2022 12:30

Rio - Principal contratação do Botafogo para a temporada de 2022, o volante Patrick de Paula, de 23 anos, não conseguiu corresponder nos gramados a expectativa gerada nos torcedores. O jovem reconheceu que ficou abaixo do esperado e admitiu ter cometido erros no seu primeiro ano no clube carioca.

"Foi um ano de aprendizado. Acho que tenho que levar como aprendizado para em 2023 não cometer os mesmos erros que cometi. Minha cabeça está bem tranquila, estou bem mais maduro que antes para poder melhorar", afirmou em vídeo divulgado pelo coach esportivo Lulinha Tavares.

De acordo com o volante, a sua melhora para a próxima temporada passa pela parte mental, que vem evoluindo nos últimos anos. O Glorioso desembolsou algo em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 33,8 milhões na época) para tirar Patrick do Palmeiras.

"Meu mental está bem melhor, cada dia vem melhorando, venho amadurecendo, ganhando em maturidade e cabeça para estar bem focado nos treinos, dar o melhor de mim e ajudar minha equipe", finalizou.