Junior SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/12/2022 11:00 | Atualizado 26/12/2022 11:01

Rio - Em seu planejamento para o ano de 2023, o Botafogo deverá buscar a contratação de mais um atacante. O clube carioca não deverá manter Júnior Santos, de 28 anos, porque o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, não quer renovar o contrato de empréstimo com o Glorioso. As informações são do portal "LANCE".

O Sanfrecce Hiroshima deseja algo em torno de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,5 milhões) para vender Júnior Santos, valor que o Botafogo não topa pagar. Com isso, a permanência do atacante é considerada improvável.

Na temporada de 2023, Júnior Santos entrou em campo pelo Botafogo em 15 partidas, fez um gol e deu duas assistências. O jogador, de 28 anos, terminou a temporada como titular do clube carioca.