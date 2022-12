Gatito Fernández - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/12/2022 16:29

Rio - O goleiro Gatito Fernández vai assinar, nos próximos dias, a renovação de contrato com o Botafogo. Com vínculo até o dia 31 de dezembro, o paraguaio ficará no Glorioso por mais duas temporadas. As informações são do jornalista Thiago Franklin, no Twitter.

Apesar da renovação estar certa, Gatito só deverá retornar aos gramados no segundo semestre de 2023. O paraguaio está em recuperação de uma cirurgia no ombro esquerdo por causa de uma luxação sofrida na última temporada.

Recordistas em jogos do Botafogo entre atletas estrangeiros, o paraguaio chegou ao Glorioso em 2017 e logo se torno uma referência no elenco. Naquele mesmo ano, Gatito viveu grandes momentos ao defender penalidades na disputa da Libertadores.

Após dois anos de muitas lesões, em 2020 e 2021, o paraguaio deu a volta por cima na temporada de 2022, recuperando o posto de titular absoluto do clube carioca.