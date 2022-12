Dono da SAF, John Textor prometeu ao presidente do Botafogo, Durcesio Mello que iria ajuda o clube social - Divulgação/Botafogo

Publicado 30/12/2022 13:02

Um dos principais objetivos da SAF do Botafogo, comandada por John Textor, era diminuir a dívida do clube e ela vem conseguindo. Em anúncio nesta sexta-feira (30), o Glorioso informou o pagamento de R$ 54 milhões ao município do Rio de Janeiro referente ao ISS (Imposto Sobre Serviços).



Com o fim de mais uma dívida, o clube social poderá voltar a firmar projetos incentivados com o Governo para o desenvolvimento dos esportes olímpicos.



Ainda de acordo com a nota oficial, a SAF investiu no Botafogo um valor 30% maior do que o acordado para o primeiro ano da nova gestão do futebol. Ao todo, foram R$ 200 milhões em investimentos, R$ 50 milhões a mais do que a previsão inicial.



Além da compra de jogadores, numa reformulação completa do elenco ao longo de 2022, a SAF de John Textor também pagou dívidas históricas do Botafogo, como essa do ISS com o município do Rio.