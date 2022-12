Jeffinho foi uma aposta do Botafogo que deu certo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 30/12/2022 12:01

Sem grandes novidades até o momento para o elenco principal para a temporada 2023 - apenas Marlon Freitas chega -, o Botafogo tem investido em nomes para o Time B, que disputará os primeiros jogos do Campeonato Carioca. O goleiro João Fernando, do Flamengo, o meia Caio Vitor, do Volta Redonda, e o atacante Gabriel Barros, do Ituano, são algumas das contratações do Glorioso, que tem um objetivo claro: encontrar 'novos Jeffinhos'.

"A equipe já está praticamente há dez dias trabalhando, com jogadores que faziam parte do contexto de equipe sub-23, com atletas subindo do sub-20 e outros que o clube está contratando. São jogadores jovens, buscando perfil parecido com o do Jeffinho, que tenham possibilidade de desempenhar o trabalho e conhecer o Botafogo. O objetivo maior é que logo mais possam estar na equipe principal", explicou o técnico do Time B, Lucio Flavio.



Jeffinho chegou para a equipe sub-23 por empréstimo junto ao Resende, mas se destacou e ganhou uma oportunidade no elenco principal, tornando-se peça importante do grupo do técnico Luís Castro e assinando contrato em definitivo.

Desde a chegada de John Textor com a SAF, o Botafogo passou a investir em jovens. Não apenas para reforçar o time, mas também como forma de lucrar com futuras vendas.



"Especialmente sobre a relação de oportunidade, muitos são jogadores que tiveram poucas chances ou nenhuma em equipes profissionais. Agora é um campeonato de nível importante (sobre o Carioca). Sabemos o que representa. Esperamos que dentro das rodadas possam desempenhar bem e mostrar o futebol deles", completou Lucio Flavio.