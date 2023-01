John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 01/01/2023 11:30

Rio - Grande destaque no mercado no ano passado, o Botafogo não irá abrir mão de reforços para 2023. Porém, o perfil do Glorioso será mais cauteloso. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca deverá fechar a contratação de no máximo mais quatro jogadores para a próxima temporada.

Até o momento, o clube carioca já tem tudo certo com três atletas: o atacante Gabriel Barros, o volante Marlon Freitas e o zagueiro Luis Segovia. A diretoria do clube carioca se mostra tranquila e sem pressa para definir os nomes que têm mais quatro meses por chegar.

O entendimento é de que o Botafogo construiu uma base bem montada no ano passado. As contratações que chegarem serão para aumentar a qualidade do elenco e não para dar mais opções a Luis Castro. Alguns jogadores ainda podem sair para abrir espaço para a chegada de outros.



De acordo com o site, a segunda janela de 2022 é a referência para o Botafogo mirar os alvos certos neste no novo ano. Na ocasião, o clube abriu mão de grandes investimentos, como aconteceu no começo da "Era John Textor", para buscar boas oportunidades de mercado, como jogadores em fim de contrato e acordos por empréstimos com clubes europeus.