Gabriel Barros fez boa Série B do Brasileirão pelo ItuanoCris Mattos/Divulgação Ituano

Publicado 31/12/2022 13:50

Entre as contratações para o Botafogo B que disputará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, Gabriel Barros já treinará com o elenco principal. O atacante de 21 anos se apresentará em 9 de janeiro, junto aos outros jogadores.

O Botafogo optou por mudar o planejamento inicial, segundo o site 'ge', porque o jovem agradou. Destaque do Ituano na Série B do Brasileirão, com três gols, Gabriel Barros será uma das poucas novidades neste início de 2023 para o elenco principal, além do volante Marlon Freitas e do zagueiro Segovia, que ainda não foi confirmado.



O atacante também ajudará a preencher a vaga deixada por Junior Santos, que deixou o Botafogo após não haver acordo de renovação do empréstimo com o Sanfrecce Hiroshima, do Japão.



O Glorioso investiu cerca de R$ 2 milhões pela contratação de Gabriel Barros. Já outros nomes que chegaram para o time B seguirão a preparação para o Campeonato Carioca.