Marlon Freitas Foto: Heber Gomes/Atlético-GO

Publicado 01/01/2023 15:13

A esperança de um Botafogo que pare de ficar truncado passa por Marlon Freitas. Acertado desde o meio da temporada, o jogador de 27 anos se despediu do Atlético-GO nas redes sociais e desperta entre os alvinegros a tentativa de encontrar mais vigor na saída para o ataque.



O Glorioso teve poder de reação para uma campanha satisfatória no Campeonato Brasileiro. No entanto, Marlon Freitas tem a imagem cristalizada de um jogador que fez boas temporadas no Atlético-GO e que é capaz de dar liderança a uma equipe que tem jovens.

Além disto, a volância foi um dos setores que trouxeram dor de cabeça para o técnico Luís Castro. Tchê Tchê terminou o ano em alta e foi o "motor" da equipe. No entanto, o setor passou por rodízio frequente.



Patrick de Paula passou por lesão e teve momentos de oscilação ao regressar. Enquanto isso, Gabriel Pires não chegou a ter atuações de encher os olhos. Danilo Barbosa também sofreu um baque devido a problemas físicos.

Marlon Freitas ainda enfrentará o desafio de se adaptar a uma pressão maior do que no Antônio Accioly, uma vez que o Botafogo tentará voos maiores em 2023. Com rodagem por outros clubes, o meio-campista terá de ver sua liderança falar mais alto e acirrar a briga pela titularidade no Botafogo.



Volante que chamou atenção por seu espírito de luta e a dedicação para fazer o Atlético-GO evoluir, Marlon Freitas leva grandes esperanças para o Botafogo. Além do seu desejo de afirmação no Glorioso, a comissão técnica Luís Castro tenta fazer com que ele se torne mais uma opção de qualidade para a temporada de 2023.