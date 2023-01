Leonardo Godoy - Divulgação / Estudiantes

Publicado 02/01/2023 17:01

Rio - Para a temporada de 2023, o Botafogo deverá realizar apenas algumas contratações pontuais para fortalecer a base do elenco que foi montado no ano passado. De acordo com informações da Rádio Provincia de Buenos Aires, o Glorioso tem interesse no lateral-direito Leonardo Godoy, do Estudiantes.

O jogador, de 27 anos, tem contrato de Godoy com o Estudiantes vai até dezembro de 2024. De acordo com informações do portal "Transfermarkt", o argentino está avaliado em cerca de 3,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 20 milhões).

Godoy foi revelado pelo Atlético Rafaela, posteriormente o jogador defendeu o Talleres. Em 2021, o lateral chegou ao Estudiantes. Na última temporada, o jogador entrou em campo em 45 jogos, fez dois gols e deu quatro assistências.