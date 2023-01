Chay é o sétimo reforço do Ceará para a temporada de 2023 - Foto: Divulgação/Ceará

Chay é o sétimo reforço do Ceará para a temporada de 2023Foto: Divulgação/Ceará

Publicado 02/01/2023 18:10

Nesta segunda-feira, o Ceará anunciou a contratação por empréstimo do meia-atacante Chay, que pertence ao Botafogo. O vínculo do jogador com o Vozão é válido até o fim de 2023.

“Estou muito feliz, mega empolgado em estar chegando a este grande clube que é o Ceará. Espero ajudar na temporada, venho com experiência nas competições que vamos disputar. Que a gente seja muito vitorioso em 2023”, afirmou Chay, ao site oficial do Ceará.

EU VI O CHAY!



O meia Chay chega ao Vozão por empréstimo e vai reforçar o Alvinegro nesta temporada.



Seja bem-vindo!



Saiba mais em: https://t.co/C5UL5707Ws#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/mhuta2EbJS — Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 2, 2023

Depois de se destacar pela Portuguesa no Campeonato Carioca, Chay foi contratado pelo Botafogo em 2021. Titular absoluto naquele ano, ele foi peça fundamental no time que conquistou o título da Série B do Brasileirão.

No ano seguinte, contudo, o meia-atacante não repetiu as boas atuações. Perdeu espaço no Alvinegro Carioca e acabou emprestado ao Cruzeiro. Chay fez parte do time que conseguiu o título da segunda divisão de 2022, mas não se firmou e disputou apenas seis jogos pela equipe mineira.

Como não estava nos planos do técnico Luís Castro, o Botafogo o emprestou novamente - dessa vez ao Ceará, que buscará retornar à elite do futebol brasileiro após se rebaixado na temporada passada.