Botafogo renovou contrato com três jogadores da 'equipe B'Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 03/01/2023 19:20

Rio - O Botafogo anunciou a renovação no contrato de três jogadores da "Equipe B", que possívelmente estarõa em campo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca: o lateral-esquerdo DG, de 21 anos, o meio-campista JP Galvão, de 21, e o atacante Darius Lewis, de 23.

JP Galvão se destacou no Brasileirão de Aspirantes. O jogador foi contratado no ano passado, vindo do Vasco da Gama, e estendeu seu vínculo até o fim de 2024. Darius Lewis também pertence ao Glorioso, e renovou com o clube até junho deste ano.

Já o lateral-esquerdo DG segue pertecendo ao Resende. No entanto, o Botafogo conseguiu estender o empréstimo do jogador até o fim do Campeonato Carioca. Caso queria, o clube de General Severiano pode exercer o direito de compra.