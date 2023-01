John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 04/01/2023 13:41 | Atualizado 04/01/2023 13:50

Rio - Após a CBF decidir encerrar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Botafogo iniciou um movimento para criar uma competição própria para desenvolver o seu time alternativo. Segundo o "ge", a ideia é se juntar aos clubes que têm equipes sub-23 para organizar o torneio mesmo sem o suporte da entidade máxima do futebol brasileiro.

A ausência de suporte da CBF não deve ser um problema para a ideia seguir adiante. O projeto é bem visto pelo Botafogo, que desde a chegada de John Textor adotou um time alternativo para desenvolver os atletas que não estavam amadurecidos o suficiente para integrar o time principal. O "time B" do Alvinegro disputará o Campeonato Carioca de 2023.

Em 2022, o time B do Botafogo rendeu frutos. O atacante Jeffinho, destaque alvinegro no Brasileirão, foi contratado após se destacar pelo Resende no Carioca e chegou inicialmente para defender o time alternativo. Entretanto, recebeu chances no time principal, se destacou e foi comprado por cerca de R$ 1,5 milhão.

No último Brasileirão de Aspirantes, o Botafogo foi eliminado na fase de grupos. O "time B" do Alvinegro, que será comandado pelo ex-jogador e técnico Lúcio Flávio, disputará o Carioca. O elenco já tem realizado a pré-temporada desde dezembro. A estreia será no dia 15 de janeiro, contra o Audax Rio, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

Já o time principal do Botafogo, que será comandado pelo técnico português Luís Castro, segue de férias. O elenco se reapresentará no dia 9 de janeiro. Em dezembro, o time chegou a realizar amistosos durante uma excursão pela Inglaterra, sendo um deles contra o Crystal Palace, outro clube que também tem John Textor como principal acionista.