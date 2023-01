John Textor, acionista majoritário da Botafogo SAF - Vito Silva / Botafogo

Publicado 04/01/2023 16:12

Rio - O Botafogo desistiu de realizar a pré-temporada nos Estados Unidos. O clube teve uma nova briga com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e, para evitar sofrer punições, fará uma mudança nos planos, segundo o "ge". O elenco principal deve iniciar os treinos no próximo dia 9 de janeiro no Rio de Janeiro, mas o local ainda não foi definido pela diretoria alvinegra.

A ideia inicial do Botafogo era disputar o Campeonato Carioca com o time alternativo comandado por Lúcio Flávio. O elenco do "time B" tem realizado a pré-temporada desde dezembro, enquanto os jogadores do time principal, que será comandado por Luís Castro, estão de férias até o próximo dia 9 de janeiro. Porém, o regulamento da Ferj fez o clube mudar de ideia.

O regulamento do Campeonato Carioca prevê punições caso a equipe principal não seja escalada após as primeiras rodadas. Desta forma, o Botafogo iniciará a competição com o time alternativo, mas o time principal entrará em ação antes do tempo planejado inicialmente pela diretoria. John Textor tentou um acordo com a Ferj, mas não foi possível.

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 15 de janeiro, contra o Audax Rio, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos. Vale lembrar que o Alvinegro não assinou contrato com a Brax e Ferj sobre os direitos de transmissão da competição e ainda negocia com outras empresas um método de transmitir os seus jogos.