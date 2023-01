Michael Murillo está negociando com o Botafogo - Reprodução/Instagram

Michael Murillo está negociando com o BotafogoReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2023 20:22

Rio - O Botafogo está negociando a contratação do lateral-direito Michael Murillo, do Anderlecht, da Bélgica. Assim como está sendo feito na negociação com Giovanni González, o Glorioso deseja um empréstimo com opção de compra. A informação é do portal "GE".

Embora esteja negociando com os dois jogadores, a diretoria do Gloriso pretende assinar com apenas quem chegar a um acordo primeiro. Não está nos planos do Departamento de Futebol do clube a contratação de dois laterais-direitos.

Titular no clube belga, o panamenho Michael Murillo é um dos principais nomes de sua equipe. Desde que chegou ao Anderlecht, o lateral-direito entrou em campo em 114 partidas, tendo marcado 11 gols e dado 15 assistências para seus companheiros.