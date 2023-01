Marlon Freitas, alvo do Botafogo - Heber Gomes/Atlético-GO

Publicado 04/01/2023 16:42

Rio - Fechado com o Botafogo desde o fim do Brasileiro de 2022, o volante Marlon Freitas, de 27 anos, está realizando exames médicos pelo clube carioca para assinar contrato com o Glorioso. O jogador tem um pré-contrato com o Alvinegro até o fim de 2025, mas agora precisará confirmar o compromisso definitivo. As informações são do blog do Gentile, do portal "FogãoNet".

Além de Marlon Freitas, o Alvinegro também tem acordo com Luis Segovia. O zagueiro, de 25 anos, deixou o Independiente del Valle, do Equador, e é esperado nos próximos dias no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com o Botafogo

Ex-jogador do Atlético-GO, Marlon Freitas foi revelado pelo Fluminense. Antes de chegar ao Dragão, o volante passou por Ponte Preta, Criciúma, Botafogo, de São Paulo, FL Strikers, dos Estados Unidos, e Samorin, da Eslováquia.