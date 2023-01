John Textor sai em defesa de Luís Castro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

John Textor sai em defesa de Luís CastroFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/01/2023 10:30

Rio - Acionista majoritário da SAF do Botafogo, o norte-americano John Textor falou sobre a montagem do elenco alvinegro para a temporada de 2023. O Glorioso tem se mostrado mais cauteloso na janela de transferências, porém, Textor garantiu que o Alvinegro estará entre os clubes com maiores investimentos do país.

"Acredito que a grande maioria dos torcedores confia no processo, e há uma parte significativa do nosso torcedor base que nunca ficará satisfeita… Só posso aparecer e fazer o bom trabalho. Nosso nível de investimento será Top 6 novamente este ano. Vamos nos fortalecer com atletas mais jovens… e vamos melhorar", disse ao portal "Gigante Glorioso".

Textor também comentou a decisão de cancelar a pré-temporada nos Estados Unidos, por conta da disputa do Carioca. O norte-americano afirmou que não deseja comprar uma briga com a Ferj.

"Não vou começar uma briga pública com a diretoria do futebol carioca. Regras são regras. A Ferj é nosso corpo diretivo, gostemos ou não", finalizou.