Hugo, lateral do Botafogo, é alvo do Besiktas, da Turquia - Vitor Silva/Botafogo

Hugo, lateral do Botafogo, é alvo do Besiktas, da Turquia Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/01/2023 17:29

Rio - O lateral-esquerdo Hugo pode deixar o Botafogo em breve. Segundo a imprensa turca, o jogador é alvo do Besiktas, da Turquia. O clube turco busca um reforço para posição, já que Arthur Masuaku não deve permanecer na próxima temporada.

Arthur Masuaku atualmente está emprestado pelo West Ham, da Inglaterra, mas a tendência é que ele não permaneça no Besiktas. O clube turco tentou negociar a contratação em definitivo, mas a oferta foi recusada pelo congolês.

Além de Hugo, o Besiktas monitora o marroquino Attiyat-Allah, do Wydad Casablanca, e o argentino Enzo Díaz, do Talleres. Hugo tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2024 e multa rescisória para clubes do exterior avaliada em 60 milhões de dólares (R$ 323 milhões na cotação atual).