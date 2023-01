Yago disputou apenas cinco jogos pelo Botafogo, em 2018 - Vitor Silva/Botafogo

Yago disputou apenas cinco jogos pelo Botafogo, em 2018Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/01/2023



Com apenas 30 anos de idade, o zagueiro Yago anunciou sua despedida do futebol profissional após conviver com frequentes problemas em seu joelho. Com diversas dores na reta final da carreira, o atleta optou por encerrar sua carreira. A informação é do "ge".

Sem atuar há mais de um ano, Yago passou por cirurgia no final de 2019 para tentar reparar um problema no joelho que lhe afetou por anos. Ele disputou a temporada de 2021 pelo Náutico e atuou pela última vez em outubro do mesmo ano, mas não entrou em campo em 2022 após rescindir com o 'Timbu'. A tendência é que Yago continue trabalhando no futebol.

Campeão do Campeonato Brasileiro em 2015 pelo Corinthians, clube que o revelou, o zagueiro chegou a ser suspenso por 30 dias no exame antidoping após fazer uso de uma infiltração para aliviar as dores no joelho. No entanto, foi julgado e absolvido.

Quando deixou o Corinthians em 2017, Yago passou pela Ponte Preta no mesmo ano e acertou com o Botafogo em 2018, mas conviveu com diversos problemas no joelho e disputou apenas cinco partidas. No Goiás, em 2019, chegou a ter um bom momento com 38 partidas na temporada, mas não conseguiu repetir o ritmo com as constantes dores.