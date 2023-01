Luis Castro disse que recebeu propostas para sair do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Luis Castro disse que recebeu propostas para sair do BotafogoVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 06/01/2023 11:52

Rio - Em busca de contratações pontuais para a temporada de 2023, o Botafogo já realizou uma proposta para contratação de um atacante para ser opção no banco de reservas para Tiquinho Soares. As informações são do "Canal do TF”. O nome do atleta é mantido sob sigilo.

Além disso, o Botafogo também deseja a contratação de um atacante de lado para brigar pela posição de titular com Gustavo Sauer. Carlos Alberto, jogador de 20 anos, que está vindo do América-MG por empréstimo também vem trazendo esperança ao clube carioca. Na lateral-direita, o plano A é Giovanni González, uruguaio do Mallorca. Michael Murillo, panamenho do Anderlecht, também está sendo tentado. Ambas as propostas são de empréstimo com opção de compra.

O Glorioso já tem um acordo com o volante Marlon Freitas, ex-jogador do Atlético-GO, e o zagueiro equatoriano Luis Segovia. O defensor, de 25 anos, deixou o Independiente del Valle, do Equador, e é esperado nos próximos dias no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com o Botafogo