Marlon Freitas é o primeiro reforço do Botafogo para 2023Vítor Silva/ BFR

Publicado 06/01/2023 17:46

Rio - Primeiro reforço do Botafogo para 2023, Marlon Freitas celebrou seu acerto com o Glorioso. Em entrevista à Botafogo TV, o volante, que foi um dos destaques do Atlético-GO na última temporada, afirmou estar realizando um sonho ao vestir a camisa alvinegra.

"Quando recebi o contato do Botafogo fiquei muito feliz e não pensei duas vezes. Falei com meu empresário para podermos acertar tudo e fechar o quanto antes, porque era uma oportunidade muito boa para mim. Minha família toda ficou feliz. É um sonho realizado, estou muito feliz de vestir a camisa do Botafogo", disse Marlon.

O volante também aproveitou para falar sobre suas características de jogo e sobre como pode ajudar o time carioca em 2023.

"Sou um volante muito técnico, com bom passe e boa marcação também. Sou um jogador que se entrega de corpo e alma, sempre procuro dar meu máximo 200% e ajudar meus companheiros. Podem esperar muita entrega, muita dedicação. Quero dizer que estou muito feliz e o torcedor botafoguense pode esperar um ano abençoado para todos nós, que juntos possamos conquistar os objetivos do clube na temporada", declarou.

Revelado pelo Fluminense, Marlon Freitas viveu o melhor momento de sua carreira no Atlético-GO. Ele chegou em 2020 ao time goiano, onde disputou 167 jogos e marcou 15 gols, sendo dez deles na última temporada. O volante se tornou capitão do Dragão e foi um dos destaques da equipe nas boas campanhas no Brasileiro em 2020 e 2021.



Após Marlon, a tendência é que o Botafogo também confirme em breve a contratação do zagueiro Luis Segovia. O jogador equatoriano se destacou com a camisa do Independiente Del Valle-EQU na conquista da Copa Sul-Americana e ficou livre no mercado após o término de seu contrato com o clube.